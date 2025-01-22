Зеленський: Нехай хоч всі союзники об’єднаються, ми все одно не визнаємо окупованих територій

Президент наголосив, що водночас треба робити все можливе для того, щоб завершилася гаряча стадія російсько-української війни

Володимир Зеленський (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна юридично не визнає захоплені Росією землі, проте наразі треба робити все задля закінчення гарячої стадії війни. Про це він сказав на зустрічі з представниками Міжнародної медіаради.

Зеленського запитали, чи буде прийнятно для України, якщо в межах майбутньої угоди про перемир’я "дати" російському диктатору Володимиру Путіну те, що він захопив на сході.

Він відповів, що не дуже вірить в те, що у Путіна наразі є взагалі якесь бачення виходу із війни за умов, що Україна залишається сильною і незалежною державою.

"Юридично ми не визнаємо – хто б що не хотів, нехай хоч всі союзники світу об’єднаються, – ми все одно не визнаємо окуповані території. Це неможливо. Ті чи інші території, поки ми туди не повернемось, вони для нас завжди будуть окупованими Росією", – сказав президент.

Він наголосив, що "пробачень не буде", як і юридичного визнання, проте треба робити все, щоб закінчити гарячу стадію війни.

Також, за словами Зеленського, українці не зможуть просто наново жити, не будучи впевненими, що завтра знову не прийде ворог. Люди не зможуть повернути дітей з-за кордону, військові не зможуть вийти з окопів, інвестор не прийде, знаючи, що Україна не має 100% гарантій безпеки.

За словами Зеленського, Трамп запевнив його, що робитиме все для завершення війни у 2025 році.

21 січня Трамп сказав, що не виключає нових санкцій проти РФ і додаткової зброї для ЗСУ, якщо Путін не піде на переговори.

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