Трамп не виключає нових санкцій проти РФ і зброї для ЗСУ, якщо Путін не піде на переговори

Дональд Трамп (Фото: ARON SCHWARTZ / ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключається запровадження додаткових санкцій проти Росії, якщо диктатор РФ Володимир Путін відмовиться вести переговори про припинення війни. Про це він сказав на брифінгу 21 січня.

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Трамп не повідомив подробиць щодо можливого додаткового тиску на РФ, але відповідаючи на відповідне запитання, сказав, що це "ймовірно".

Американський лідер також сказав, що його адміністрація розглядає питання надсилання зброї в Україну, додавши, що Європейський Союз повинен робити більше для підтримки України.

За словами Трампа, за три роки повномасштабної війни Росія втратила 1 млн солдатів, Україна – 700 000.

Трамп запевнив Зеленського, що робитиме все для завершення війни у 2025 році.

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