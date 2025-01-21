Зеленський: Трамп пообіцяв робити все, щоб завершити війну Росії проти України у 2025 році
Президент Володимир Зеленський заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що його американський колега Дональд Трамп прагне завершити російсько-українську війну цього року.
За словами Зеленського, Трамп запевнив його під час попередніх розмов, що робитиме все для завершення війни у 2025 році.
"Я йому сказав: ми — ваш партнер, ця війна у нас. Ми знаємо всі болючі місця, ми втрачали наших людей. Ми також хочемо закінчити війну цьогоріч. Але не просто швидко, а передусім справедливо. Надійно для нас", – сказав глава держави.
- Зеленський на форумі розповів, що з 12 000 північнокорейських військових на Курщині загинули 4000 солдатів.
- Також він заявив, що Росія може виставити до 1,5 млн солдатів, Європі треба триматися разом.