Зеленський: Трамп пообіцяв робити все, щоб завершити війну Росії проти України у 2025 році

Український президент наголосив, що Україні важливо завершити війну не тільки швидко, але й справедливо

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/MICHAEL BUHOLZER)

Президент Володимир Зеленський заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що його американський колега Дональд Трамп прагне завершити російсько-українську війну цього року.

За словами Зеленського, Трамп запевнив його під час попередніх розмов, що робитиме все для завершення війни у 2025 році.

"Я йому сказав: ми — ваш партнер, ця війна у нас. Ми знаємо всі болючі місця, ми втрачали наших людей. Ми також хочемо закінчити війну цьогоріч. Але не просто швидко, а передусім справедливо. Надійно для нас", – сказав глава держави.