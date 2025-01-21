Шольц заявив, що Трамп "триматиме мир у невідомості" найближчими роками

Німецький канцлер заявив, що співпраця США та Європи важлива для економічної ситуації та безпеки загалом

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що президент США Дональд Трамп "триматиме мир у невідомості" найближчими роками. Водночас виступаючи на форумі у Давосі, він висловив обережний оптимізм щодо співпраці США та Європи.

За словами Шольца, невідомість стосуватиметься питань енергетичної та кліматичної політики, торгівлі та зовнішньої політики.

"Сполучені Штати – наш найближчий союзник за межами Європи. І я зроблю все, що в моїх силах, щоб так і залишалося. Мої перші гарні бесіди з президентом Трампом, а також контакти між нашими радниками вказують у цьому напрямі", – сказав Шольц.

Він зазначив, що співпраця Європи та США має ключове значення для безпеки у світі та економічного прогресу. Однак канцлер підкреслив, що Європа все ж таки має стати самостійнішою.

17 січня Шольц заявив, що дружба Маска з ультраправими загрожує демократії в Європі.

Також німецький канцлер заявляв, що не вважає, що США припинять підтримку України після інавгурації Трампа.