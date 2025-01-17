Бербок незадоволена обережним підходом Німеччини до надання підтримки Україні

За словами глави МЗС, Німеччина зараз не є рушійною силою політики миру в Європі

Анналена Бербок (Фото: EPA)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає надто обережним підхід Німеччини до надання допомоги Україні. За її словами, Німеччина у такий спосіб втрачає довіру європейських союзників, сказала вона у подкасті Berlin Playbook Podcast на Politico.

"Ця довіра не повинна бути знову підірвана коливаннями, які можуть змусити інші країни турбуватися про те, що Німеччина не підтримає їх", – сказала міністерка у контексті надання Україні військової допомоги на 3 млрд євро.

Також вона зазначила, що наразі Німеччина не розглядається як "рушійна сила політики миру" в Європі, і її це засмучує.

Бербок наголосила, що навіть під час передвиборчої кампанії деякі віддають пріоритет національній перспективі чи тому, як отримати більше голосів. А могли б, за її словами, взяти на себе "реальну відповідальність" за мир і свободу в Європі.

Також вона розкритикувала попередні німецькі уряди за те, що вони були нездатні дослухатися попереджень про агресивні наміри Кремля. Зокрема, партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) та Соціал-демократів Німеччини за те, що було збудовано спірний трубопровід "Північний потік-2" між Росією та Німеччиною.

" Так само як "Північний потік-2" ніколи не був суто економічним проєктом – усупереч тому, у що довгий час хотіли вірити ХДС і СДПН, – не є збігом і те, що підводні кабелі передання даних у Балтійському морі продовжують ушкоджуватися" – сказала Бербок.