Ультраправа АдН відмовилась засудити російську агресію у передвиборчому маніфесті

Члени партії АдН (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Ультраправа партія Альтернатива для Німеччини на з'їзді ухвалила передвиборчий маніфест, при цьому делегати відмовилися додати до документа пункт із засудженням повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це пише Tagesschau.

Депутат Бундестагу Альбрехт Ґлазер запропонував додати до програми партії пункт, який засуджує російську агресію. Він висловив невдоволення тим, що у 85-сторінковому документі немає жодної критики дій Росії у війні. У своєму доповненні політик наголошував, що Росія під час війни порушила численні норми міжнародного права щодо захисту цивільних, а також закликав до осуду дій російського президента Володимира Путіна.

Проте близько 69% із 600 делегатів відкинули цю пропозицію.

У схваленій програмі Альтернативи для Німеччини війна в Україні згадується лише поверхово, без жодної критики на адресу Росії. У документі зазначається: "Війна в Україні розхитала європейський мирний порядок. Ми бачимо майбутнє України як нейтральної держави поза НАТО і ЄС".