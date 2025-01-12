Ультраправа АдН відмовилась засудити російську агресію у передвиборчому маніфесті
Ультраправа партія Альтернатива для Німеччини на з'їзді ухвалила передвиборчий маніфест, при цьому делегати відмовилися додати до документа пункт із засудженням повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це пише Tagesschau.
Депутат Бундестагу Альбрехт Ґлазер запропонував додати до програми партії пункт, який засуджує російську агресію. Він висловив невдоволення тим, що у 85-сторінковому документі немає жодної критики дій Росії у війні. У своєму доповненні політик наголошував, що Росія під час війни порушила численні норми міжнародного права щодо захисту цивільних, а також закликав до осуду дій російського президента Володимира Путіна.
Проте близько 69% із 600 делегатів відкинули цю пропозицію.
У схваленій програмі Альтернативи для Німеччини війна в Україні згадується лише поверхово, без жодної критики на адресу Росії. У документі зазначається: "Війна в Україні розхитала європейський мирний порядок. Ми бачимо майбутнє України як нейтральної держави поза НАТО і ЄС".
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