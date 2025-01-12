Ультраправая АдГ отказалась осудить российскую агрессию в предвыборном манифесте

Члены партии АдГ (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Ультраправая партия Альтернатива для Германии на съезде приняла предвыборный манифест, при этом делегаты отказались добавить в документ пункт с осуждением полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом пишет Tagesschau.

Депутат Бундестага Альбрехт Глазер предложил добавить в программу партии пункт, осуждающий российскую агрессию. Он выразил недовольство тем, что в 85-страничном документе нет никакой критики действий России в войне. В своем дополнении политик отмечал, что Россия во время войны нарушила многочисленные нормы международного права по защите гражданских, а также призвал к осуждению действий российского президента Владимира Путина.

Однако около 69% из 600 делегатов отвергли это предложение.

В одобренной программе Альтернативы для Германии война в Украине упоминается лишь поверхностно, без критики в адрес России. В документе отмечается: "Война в Украине расшатала европейский мирный порядок. Мы видим будущее Украины как нейтрального государства вне НАТО и ЕС".