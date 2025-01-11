Кандидатка в канцлеры Германии от ультраправых обещает снова запустить "Северный поток"
Кандидат в канцлеры Германии от правопопулистской партии Альтернатива для Германии Алис Вайдель пообещала снова запустить работу газопровода "Северный поток" в случае прихода к власти. Об этом она заявила на партийной конференции в городе Риза, передает n-tv.
В своей речи после избрания Вайдель заявила, что в правительстве с ее участием "будут разрушены все ветровые турбины" в Германии и "возобновлена работа трудоспособных атомных электростанций".
Она также описала основные шаги, которые планирует предпринять в первые 100 дней после прихода к власти. В частности Вайдель пообещала, что Германия снова начнет получать российский газ через проходящий по дну Балтийского моря газопровод "Северный поток".
"Мы вернем в эксплуатацию "Северный поток", вы можете на это рассчитывать", – сказала кандидатка в немецкие лидеры.
- В сентябре 2022 года на трассе газопроводов "Северный поток" произошли взрывы, после чего три из четырех нитей трубопровода оказались непригодными для эксплуатации.
- The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что диверсию на газопроводах в Балтийском море провели якобы проукраинские группы. Совет нацбезопасности США не подтвердил эти данные.
- Президент Владимир Зеленский назвал эту версию смешной.
- 14 августа генеральный прокурор Германии Йенс Роммель выдал первый ордер на арест по подозрению в причастности к подрыву газопроводов. Подозреваемым оказался украинец.