Кандидатка в канцлеры Германии от ультраправых обещает снова запустить "Северный поток"

Алис Вайдель заявила, что ее избиратели могут рассчитывать на возобновление работы газопровода, на трассе которого в 2022 году произошли взрывы

Алис Вайдель (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Кандидат в канцлеры Германии от правопопулистской партии Альтернатива для Германии Алис Вайдель пообещала снова запустить работу газопровода "Северный поток" в случае прихода к власти. Об этом она заявила на партийной конференции в городе Риза, передает n-tv.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В своей речи после избрания Вайдель заявила, что в правительстве с ее участием "будут разрушены все ветровые турбины" в Германии и "возобновлена работа трудоспособных атомных электростанций".

Она также описала основные шаги, которые планирует предпринять в первые 100 дней после прихода к власти. В частности Вайдель пообещала, что Германия снова начнет получать российский газ через проходящий по дну Балтийского моря газопровод "Северный поток".

"Мы вернем в эксплуатацию "Северный поток", вы можете на это рассчитывать", – сказала кандидатка в немецкие лидеры.

В сентябре 2022 года на трассе газопроводов "Северный поток" произошли взрывы, после чего три из четырех нитей трубопровода оказались непригодными для эксплуатации.

The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что диверсию на газопроводах в Балтийском море провели якобы проукраинские группы. Совет нацбезопасности США не подтвердил эти данные.

Президент Владимир Зеленский назвал эту версию смешной.

14 августа генеральный прокурор Германии Йенс Роммель выдал первый ордер на арест по подозрению в причастности к подрыву газопроводов. Подозреваемым оказался украинец.