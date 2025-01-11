Кандидатка у канцлери Німеччини від ультраправих обіцяє знову запустити "Північний потік"
Аліс Вайдель (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Кандидатка у канцлери Німеччини від правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини Аліс Вайдель пообіцяла знову запустити роботу газопроводу "Північний потік" у разі приходу до влади. Про це вона заявила на партійній конференції у місті Різа, передає n-tv.

У своїй промові після обрання Вайдель заявила, що в уряді за її участі "буде зруйновано всі вітрові турбіни" в Німеччині та "відновлено роботу працездатних атомних електростанцій".

Вона також описала основні кроки, які планує здійснити в перші 100 днів після приходу до влади. Зокрема Вайдель пообіцяла, що Німеччина знову почне отримувати російський газ через газопровід "Північний потік", що проходить по дну Балтійського моря.

"Ми повернемо в експлуатацію "Північний потік", ви можете на це розраховувати", – сказала кандидатка у німецькі лідери.

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