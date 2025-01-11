Кандидатка у канцлери Німеччини від ультраправих обіцяє знову запустити "Північний потік"
Кандидатка у канцлери Німеччини від правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини Аліс Вайдель пообіцяла знову запустити роботу газопроводу "Північний потік" у разі приходу до влади. Про це вона заявила на партійній конференції у місті Різа, передає n-tv.
У своїй промові після обрання Вайдель заявила, що в уряді за її участі "буде зруйновано всі вітрові турбіни" в Німеччині та "відновлено роботу працездатних атомних електростанцій".
Вона також описала основні кроки, які планує здійснити в перші 100 днів після приходу до влади. Зокрема Вайдель пообіцяла, що Німеччина знову почне отримувати російський газ через газопровід "Північний потік", що проходить по дну Балтійського моря.
"Ми повернемо в експлуатацію "Північний потік", ви можете на це розраховувати", – сказала кандидатка у німецькі лідери.
- У вересні 2022 року на трасі газопроводів "Північний потік" сталися вибухи, після чого три з чотирьох ниток трубопроводу стали непридатними для експлуатації.
- The New York Times з посиланням на джерела в американській розвідці повідомила, що диверсію на газопроводах у Балтійському морі провели нібито проукраїнські групи. Рада нацбезпеки США не підтвердила ці дані.
- Президент Володимир Зеленський назвав цю версію смішною.
- 14 серпня генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт за підозрою у причетності до підриву газопроводів. Підозрюваним виявився українець.