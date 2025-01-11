Кандидатка у канцлери Німеччини від ультраправих обіцяє знову запустити "Північний потік"

Аліс Вайдель заявила, що її виборці можуть розраховувати на відновлення роботи газопроводу, на трасі якого у 2022 році сталися вибухи

Аліс Вайдель (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Кандидатка у канцлери Німеччини від правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини Аліс Вайдель пообіцяла знову запустити роботу газопроводу "Північний потік" у разі приходу до влади. Про це вона заявила на партійній конференції у місті Різа, передає n-tv.

У своїй промові після обрання Вайдель заявила, що в уряді за її участі "буде зруйновано всі вітрові турбіни" в Німеччині та "відновлено роботу працездатних атомних електростанцій".

Вона також описала основні кроки, які планує здійснити в перші 100 днів після приходу до влади. Зокрема Вайдель пообіцяла, що Німеччина знову почне отримувати російський газ через газопровід "Північний потік", що проходить по дну Балтійського моря.

"Ми повернемо в експлуатацію "Північний потік", ви можете на це розраховувати", – сказала кандидатка у німецькі лідери.

У вересні 2022 року на трасі газопроводів "Північний потік" сталися вибухи, після чого три з чотирьох ниток трубопроводу стали непридатними для експлуатації.

The New York Times з посиланням на джерела в американській розвідці повідомила, що диверсію на газопроводах у Балтійському морі провели нібито проукраїнські групи. Рада нацбезпеки США не підтвердила ці дані.

Президент Володимир Зеленський назвав цю версію смішною.

14 серпня генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт за підозрою у причетності до підриву газопроводів. Підозрюваним виявився українець.