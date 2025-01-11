Шольца та "подругу" Маска Вайдель офіційно обрали кандидатами у канцлери від їхніх партій

Практично всі з 596 делегатів проголосували за кандидатуру Шольца на посаду канцлера. За Вайдель від АдН також проголосували одностайно

Аліс Вайдель (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Очільник Німеччини Олаф Шольц офіційно став кандидатом у канцлери від Соціал-демократичної партії на парламентських виборах, які відбудуться 23 лютого. Проросійська ультраправа Альтернатива для Німеччини (AfD) висунула від себе Аліс Вайдель, пишуть DW та Euronews.

Практично всі з 596 делегатів проголосували за кандидатуру Шольца на посаду канцлера, піднявши руки. Проти виступило п'ятеро осіб. Кандидат від СДП пообіцяв зробити все, щоб "здивувати тих, хто вважає, що вже знає, чим все закінчиться".

Делегати з'їзду правопопулістської партії АдН одноголосно підтримали висунення співголови партії Аліс Вайдель кандидаткою на посаду канцлера ФРН. Рішення було ухвалене під оплески учасників без підрахунку голосів, зазначає DW.

Вайдель заявила, що АдН необхідна для того, щоб "знову зробити Німеччину сильною, багатою та безпечною", і закликала зокрема до повного закриття німецьких кордонів.

На цей час кандидатами на посаду канцлера є також лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц і віцеканцлер Роберт Хабек від партії "Союз 90/Зелені".

9 січня 2025 року американський бізнесмен Ілон Маск та Аліс Вайдель провели публічну онлайн-бесіду на платформі X, під час якої обговорювали різні питання. Зокрема, вони критикували "лівацтво" в німецькій освіті та бюрократію. Вайдель висловила думку, що в освітній системі Німеччини домінує "нерозумний, соціалістичний порядок", на що Маск відповів, що "лівацька ідеологія сильно вкоренилася в Німеччині".

6 листопада 2024 року стало відомо, що урядова коаліція розпалася. Шольц оголосив про звільнення Лінднера.

7 листопада Штайнмаєр віддав посвідчення про звільнення трьом міністрам від Вільної демократичної партії.

16 грудня парламент Німеччини висловив вотум недовіри чинному канцлеру Шольцу.

Майбутній радник Трампа та мільярдер Ілон Маск виступив на підтримку ультраправої Альтернативи для Німеччини напередодні дострокових парламентських виборів у країні.