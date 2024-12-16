Бундестаг висловив вотум недовіри канцлеру Шольцу – будуть дострокові вибори

Голосування може відбутися вже за два місяці

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Парламент Німеччини висловив вотум недовіри чинному канцлеру Олафу Шольцу. Про це повідомляє сайт Бундестагу.

Загалом 394 з 717 депутатів, які проголосували, не висловили довіри чинному голові уряду. Натомість довіряють Шольцу лише 207 парламентарів, я ще 116 утрималися.

Раніше, 11 грудня, Шольц подав до Бундестагу пропозицію й попросив у парламенту вотум довіри згідно з Конституцією.

Після голосування у понеділок президентка парламенту Бербель Бас повідомила, що Шольцу не вдалося зібрати 367 голосів, потрібних для оголошення довіри канцлеру.

Тепер очільниця Бундестагу має доповісти про результати голосування федеральному президенту Франку Вальтеру-Штайнмаєру.

За пропозицією канцлера, президент ФРН може розпустити Бундестаг впродовж 21 дня, аби провести нові вибори. Це голосування має відбутися протягом 60 днів після розпуску парламенту. Датою федеральних виборів призначено 23 лютого 2025-го.

Голосуванню передувала 25-хвилинна промова Шольца, після якої почалися дебати, що тривали майже дві з половиною години.