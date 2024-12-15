Все ще без Taurus для України: журналісти дізналися, що буде у новій програмі партії Шольца

Водночас СДПН виступає за продовження військової підтримки України, але з "обачністю та почуттям міри"

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Соціал-демократична партія Німеччини, до якої належить чинний канцлер Олаф Шольц, планує включити до своєї передвиборчої програми положення про ненадання Україні далекобійних ракет Taurus. Про це повідомляє берлінська газета Berliner Morgenpost.

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За її даними, для захисту України та забезпечення миру у Європі, СДПН підтримує навчання українських військових та постачання зброї та техніки з "обачністю та почуттям міри", але водночас партія вважає, що Німеччині та НАТО не можна самим ставати учасниками війни.

"Ось чому ми підтримуємо рішення канцлера Олафа Шольца не постачати крилаті ракети Taurus з арсеналу Бундесверу [Збройних сил Німеччини]", – передає цитату з програми медіа.

Разом із тим, пише ЗМІ, партія залишається прихильною "до тих пір, поки це необхідно" дипломатичній, військовій, фінансовій та гуманітарній підтримці українців у їхній боротьбі проти російської агресії, що порушує міжнародне право.

Також зазначається, що Україна повинна мати можливість на рівних вести ймовірні переговори з Росією.

"Ми не приймемо мир, продиктований Росією, коштом України", – цитує партійну позицію Berliner Morgenpost.

Офіційно про таку програму партії ще не повідомлялося. Водночас канцлер Шольц неодноразово виступав проти надання Україні ракет Taurus, зокрема, нібито щоб не допустити війни НАТО з Росією.