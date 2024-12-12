Шольц заявив, що розмова з Путіним була неприємною, але готовий говорити з ним знову

Олаф Шольц (Фото: Clemens Bilan / EPA)

Попри безрезультатну телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий до подальших переговорів з ним. Про це німецький канцлер повідомив в ефірі RTL, передає Aachener-Zeitung.

"Це було неприємно. Тому що він просто переказав усі свої формули", – сказав Шольц, коментуючи розмову з диктатором РФ.

Водночас, на думку політика, телефонний дзвінок Путіну був необхідний, щоб дати зрозуміти йому, що він не може сподіватися, що підтримка Німеччиною України ослабне і "що він також повинен вивести війська, щоб можна було створити основу для розвитку миру".

"І це потрібно зробити, і я зроблю це знову. Але не варто мати з цього приводу ілюзій", – зазначив Шольц.

Шольц зателефонував Путіну з власної ініціативи в середині листопада – вперше з грудня 2022 року.

15 листопада німецький уряд повідомив, що Шольц і Путін провели першу телефонну розмову. У ній Шольц засудив війну й закликав Путіна припинити її та вивести війська, а також заохочував диктатора до переговорів з Україною для досягнення справедливого і тривалого миру.

Президент Зеленський заявив, що дзвінок канцлера до диктатора є "скринькою Пандори". Ця розмова – саме те, чого Путін давно хоче, оскільки йому вкрай важливо послабити ізоляцію себе та Росії, заявив український лідер.