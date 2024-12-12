Шольц заявил, что разговор с Путиным был неприятным, но готов говорить с ним снова

Олаф Шольц (Фото: Clemens Bilan / EPA)

Несмотря на безрезультатный телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, канцлер Германии Олаф Шольц готов к дальнейшим переговорам с ним. Об этом немецкий канцлер сообщил в эфире RTL, передает Aachener-Zeitung.

"Это было неприятно. Потому что он просто пересказал все свои формулы", – сказал Шольц, комментируя разговор с диктатором РФ.

В то же время, по мнению политика, телефонный звонок Путину был необходим, чтобы дать ему понять, что он не может надеяться, что поддержка Германией Украины ослабнет и "что он тоже должен вывести войска, чтобы можно было создать основу для развития мира".

"И это нужно сделать, и я сделаю это снова. Но не стоит иметь по этому поводу иллюзий", – отметил Шольц.

Шольц позвонил Путину по собственной инициативе в середине ноября – впервые с декабря 2022 года.

15 ноября немецкое правительство сообщило, что Шольц и Путин провели первый телефонный разговор. В нем Шольц осудил войну и призвал Путина прекратить ее и вывести войска, а также поощрял диктатора к переговорам с Украиной для достижения справедливого и продолжительного мира.

Президент Зеленский заявил, что звонок канцлера к диктатору является "ящиком Пандоры". Этот разговор – именно то, чего Путин давно хочет, поскольку ему очень важно ослабить изоляцию себя и России, заявил украинский лидер.