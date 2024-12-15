Также без Taurus для Украины: журналисты узнали, что будет в новой программе партии Шольца
Социал-демократическая партия Германии, в которую входит действующий канцлер Олаф Шольц, планирует включить в свою предвыборную программу положение о непредоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщает берлинская газета Berliner Morgenpost.
По ее данным, для защиты Украины и обеспечения мира в Европе, СДПГ поддерживает обучение украинских военных и поставку оружия и техники с "осмотрительностью и чувством меры", но в то же время партия считает, что Германии и НАТО нельзя самим становиться участниками войны.
"Вот почему мы поддерживаем решение канцлера Олафа Шольца не снабжать крылатыми ракетами Taurus из арсенала Бундесвера [Вооруженных сил Германии]", – передает цитату из программы медиа.
Вместе с тем, пишет СМИ, партия остается благосклонной "до тех пор, пока это необходимо" дипломатической, военной, финансовой и гуманитарной поддержке украинцев в их борьбе против российской агрессии, нарушающей международное право.
Также отмечается, что у Украины должна быть возможность на равных вести вероятные переговоры с Россией.
"Мы не примем мир, продиктованный Россией, на средства Украины", – цитирует партийную позицию Berliner Morgenpost.
Официально о такой программе партии еще не сообщалось. В то же время канцлер Шольц неоднократно выступал против предоставления Украине ракет Taurus, в частности якобы чтобы не допустить войны НАТО с Россией.
- В то же время, оппонент Шольца, политик из консервативного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявлял, что может выдвинуть Москве ультиматум относительно прекращения боевых действий. По его словам, он дал бы на исполнение 24 часа. Если Россия не сделает этого, он готов поставить Украине крылатые ракеты Taurus и позволить бить ими в глубь страны-агрессора.
- По данным немецкого правительства, страна уже предоставила Украине или обязалась на предстоящие годы передать военную помощь на сумму примерно 28 млрд евро (опережают ее только США и Евросоюз).
- Новые выборы в Германии должны досрочно состояться 23 февраля 2025 года.