Также без Taurus для Украины: журналисты узнали, что будет в новой программе партии Шольца

В то же время СДПГ выступает за продолжение военной поддержки Украины, но с "осмотрительностью и чувством меры"

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Социал-демократическая партия Германии, в которую входит действующий канцлер Олаф Шольц, планирует включить в свою предвыборную программу положение о непредоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщает берлинская газета Berliner Morgenpost.

По ее данным, для защиты Украины и обеспечения мира в Европе, СДПГ поддерживает обучение украинских военных и поставку оружия и техники с "осмотрительностью и чувством меры", но в то же время партия считает, что Германии и НАТО нельзя самим становиться участниками войны.

"Вот почему мы поддерживаем решение канцлера Олафа Шольца не снабжать крылатыми ракетами Taurus из арсенала Бундесвера [Вооруженных сил Германии]", – передает цитату из программы медиа.

Вместе с тем, пишет СМИ, партия остается благосклонной "до тех пор, пока это необходимо" дипломатической, военной, финансовой и гуманитарной поддержке украинцев в их борьбе против российской агрессии, нарушающей международное право.

Также отмечается, что у Украины должна быть возможность на равных вести вероятные переговоры с Россией.

"Мы не примем мир, продиктованный Россией, на средства Украины", – цитирует партийную позицию Berliner Morgenpost.

Официально о такой программе партии еще не сообщалось. В то же время канцлер Шольц неоднократно выступал против предоставления Украине ракет Taurus, в частности якобы чтобы не допустить войны НАТО с Россией.