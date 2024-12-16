Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Шольцу – будут досрочные выборы

Голосование может состояться уже через два месяца

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Парламент Германии выразил вотум недоверия действующему канцлеру Олафу Шольцу. Об этом сообщает сайт Бундестага.

Всего 394 из 717 проголосовавших депутатов не выразили доверия действующему главе правительства. В то же время доверяют Шольцу только 207 парламентариев, я еще 116 воздержались.

Ранее, 11 декабря, Шольц подал в Бундестаг предложение и попросил у парламента вотум доверия согласно Конституции.

После голосования в понедельник президент парламента Бербель Бас сообщила, что Шольцу не удалось собрать 367 голосов, необходимых для объявления доверия канцлеру.

Теперь глава Бундестага должна доложить о результатах голосования федеральному президенту Франку Вальтеру-Штайнмайеру.

По предложению канцлера президент ФРГ может распустить Бундестаг в течение 21 дня, чтобы провести новые выборы. Это голосование должно состояться в течение 60 дней после роспуска парламента. Датой федеральных выборов назначен 23 февраля 2025-го.

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