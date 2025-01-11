У Німеччині тисячі людей вийшли на протест через конференцію ультраправої АдН – відео

У місті Різа проходять масштабні акції протесту, в яких беруть участь як прихильники, так і противники партії AfD

Протест (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

В німецькому місті Різа вранці 11 січня тисячі людей вийшли на протест проти проведення дводенної партійної конференції ультраправої та проросійської партії Альтернатива для Німеччини (AfD), на якій мають затвердити передвиборчу програму та обрати лідера для майбутніх виборів. Про це пишуть DW та MDR.

У місті проходять масштабні акції протесту, в яких беруть участь як прихильники, так і противники партії AfD. На площах і перехрестях демонстранти почали блокувати рух транспорту, через що члени партії не змогли вчасно дістатися до місця проведення конференції, пишуть журналісти.

Близько 200-300 осіб заблокували міст через річку Ельбу. Поліція застосувала водомети. За інформацією поліції Дрездена, шестеро правоохоронців отримали легкі травми. Спочатку не було повідомлень про постраждалих серед протестувальників.

Поліція почала евакуацію учасників акції з мосту через Ельбу, запитуючи кожного протестувальника, чи готовий він покинути місце добровільно, чи доведеться його забрати силою. Усіх попередили, що у разі повторного блокування моста їх будуть витискати примусово.

В кінці, поліція все ж таки "витіснила" демонстрантів з вулиці Ростоккер-штрассе, і велика демонстрація вирушила до місця проведення з'їзду AfD.

Die massive Gewalteskalation der @PolizeiSachsen in Riesa gegen friedliche Demonstrationen ist eine Schande! Hunde, Wasserwerfer, Schlagstöcke. Einer Demokratie absolut unwürdig. Werdet Eure Aggressionen doch bei den Faschisten los und stürzt Euch endlich auf DIE NAZIS! pic.twitter.com/nSDf9A91Uy — Zentrum für Politische Schönheit (@politicalbeauty) January 11, 2025