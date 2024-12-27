Президент Німеччини розпустив Бундестаг: дострокові вибори пройдуть 23 лютого

Франк-Вальтер Штайнмаєр (Фото: Filip Singer/EPA)

У п’ятницю, 27 грудня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив парламент і призначив дострокові вибори на 23 лютого 2025 року. Про це повідомило Tagesspiegel.

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Своїм рішенням Штайнмаєр розчистив шлях до запланованих нових виборів у лютому після розпаду "світлофорної" коаліції, що складалася з соціал-демократів, "зелених" і Вільної демократичної партії.

"У такі важкі часи, як зараз, стабільність вимагає ефективного уряду та надійної більшості в парламенті. Я переконаний, що нові вибори – це правильний шлях на благо нашої країни", – сказав президент Німеччини.

Бундестаг працюватиме до формування нового складу парламенту. За словами Штайнмаєра, перед наступним федеральним урядом стоятимуть серйозні завдання.

"Саме тому найближчі тижні повинні бути спрямовані на пошук найкращих рішень для викликів нашого часу", – додав він.

7 грудня 2021 року Соціал-демократична партія Німеччини, Вільна демократична партія та "зелені" підписали коаліційну угоду. Уряд складався з федерального канцлера Шольца та 16 міністрів. Соціал-демократична партія Німеччини отримала сім міністерських посад, "зелені" – п’ять і Вільна демократична партія – чотири.

6 листопада 2024 року стало відомо, що урядова коаліція розпалася. Шольц оголосив про звільнення Лінднера.

7 листопада Штайнмаєр віддав посвідчення про звільнення трьом міністрам від Вільної демократичної партії.

16 грудня парламент Німеччини висловив вотум недовіри чинному канцлеру Шольцу.