Німецькі соціал-демократи висунули Шольца кандидатом у канцлери

Це рішення має бути підтверджено на партійній конференції у січні 2025 року

Олаф Шольц (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Соціал-демократична партія Німеччини офіційно висунула Олафа Шольца своїм основним кандидатом на посаду канцлера на майбутніх федеральних виборах. З відповідною заявою на брифінгу в Берліні виступили лідери СДПН Саскія Ескен і Ларс Клінгбайль, передає Tagesschau.

Партія одноголосно ухвалила рішення висунути Шольца своїм кандидатом на майбутніх федеральних виборах. Однак рішення має бути підтверджено на партійній конференції, що відбудеться 11 січня 2025 року.

Клінгбайль зазначив, що висунення Шольца стало "спрямованим рішенням". Він також акцентував на відсутності досвіду роботи в уряді у кандидата від опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца. На думку керівництва СДПН, це дає Шольцу додаткові переваги.

Водночас Ескен наголосила, що чинний канцлер володіє необхідними якостями для керівництва країною, завдяки своєму "принциповому і рішучому характеру". Вона також анонсувала "коротку, чітку і бойову" виборчу кампанію.

13 листопада Deutsche Welle писало, що дострокові парламентські вибори в Німеччині відбудуться 23 лютого 2025 року. Про цю дату домовилися лідери фракцій, що входили раніше до коаліції, і головної опозиційної сили – ХДС.

З датою проведення виборів погодився і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Йому доведеться розпустити чинний склад Бундестагу 20-го скликання після того, як 16 грудня Шольц винесе на голосування в Бундестазі питання про висловлення йому довіри, і – згідно з його власним політичним сценарієм – вотуму не отримає.

7 грудня 2021 року Соціал-демократична партія Німеччини, Вільна демократична партія та "зелені" підписали коаліційну угоду. Уряд складався з федерального канцлера Шольца та 16 міністрів. Соціал-демократична партія Німеччини отримала сім міністерських посад, "зелені" – п’ять і Вільна демократична партія – чотири.

6 листопада 2024 року стало відомо, що урядова коаліція розпалася. Шольц оголосив про звільнення Лінднера.

7 листопада Штайнмаєр віддав посвідчення про звільнення трьом міністрам від Вільної демократичної партії.

14 листопада Bild писав, що 39% німців хотіли б бачити Пісторіуса канцлером, а Мерца – 25%.