Немецкие социал-демократы выдвинули Шольца кандидатом в канцлеры

Это решение должно быть подтверждено на партийной конференции в январе 2025 года

Олаф Шольц (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Социал-демократическая партия Германии официально выдвинула Олафа Шольца своим главным кандидатом на должность канцлера на будущих федеральных выборах. С соответствующим заявлением на брифинге в Берлине выступили лидеры СДПГ Саския Эскен и Ларс Клингбайль, передает Tagesschau.

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Партия единогласно приняла решение выдвинуть Шольца своим кандидатом на будущих федеральных выборах. Однако решение должно быть подтверждено на партийной конференции, которая пройдет 11 января 2025 года.

Клингбайль отметил, что выдвижение Шольца стало "направленным решением". Он также акцентировал внимание на отсутствии опыта работы в правительстве у кандидата от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца. По мнению руководства СДПГ, это дает Шольцу дополнительные преимущества.

В то же время Эскен подчеркнула, что действующий канцлер обладает необходимыми качествами для руководства страной благодаря своему "принципиальному и решительному характеру". Она также анонсировала "короткую, четкую и боевую" избирательную кампанию.

13 ноября Deutsche Welle писало, что досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля 2025 года. Об этой дате договорились лидеры входивших ранее в коалицию фракций и главной оппозиционной силы – ХДС.

С датой проведения выборов согласился и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Ему придется распустить действующий состав Бундестага 20-го созыва после того, как 16 декабря Шольц вынесет на голосование в Бундестаге вопрос о выражении ему доверия, и – согласно его собственному политическому сценарию – вотума не получит.

7 декабря 2021 года Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и "зеленые" подписали коалиционное соглашение. Правительство состояло из федерального канцлера Шольца и 16 министров. Социал-демократическая партия Германии получила семь министерских должностей, "зеленые" – пять и Свободная демократическая партия – четыре.

6 ноября 2024 года стало известно, что правительственная коалиция распалась. Шольц объявил об увольнении Линднера.

7 ноября Штайнмайер отдал удостоверение об увольнении трем министрам от Свободной демократической партии.

14 ноября Bild писал, что 39% немцев хотели бы видеть Писториуса канцлером, а Мерца – 25%.