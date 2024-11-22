Писториус отказался баллотироваться в канцлеры Германии
Министр обороны Германии Борис Писториус отказался баллотироваться на пост канцлера Германии. Об этом он заявил 21 ноября в видеообращении, опубликованном на странице социал-демократической партии Германии (СДПГ).
"Я только что сообщил лидерам нашей партии и парламентской группы, что не буду баллотироваться на пост федерального канцлера. Это мое суверенное, личное и исключительно личное решение", — сказал Писториус.
Действующего немецкого канцлера Олафа Шольца министр обороны назвал "выдающимся" и отметил, что тот провел трехпартийную коалицию через "возможно, самый большой кризис за последние десятилетия".
Eine Nachricht von Boris Pistorius für Dich. pic.twitter.com/LJKOzSAX6D— SPD Parteivorstand 🇪🇺 (@spdde) November 21, 2024
Как сообщил агентству Reuters собеседник в СДПГ, 25 ноября руководство партии будет добиваться, чтобы кандидатуру Шольца официально выдвинули на второй срок канцлера Германии.
- 6 ноября 2024 года стало известно, что правительственная коалиция распалась. Шольц объявил об увольнении Линднера.
- 7 ноября Штайнмайер выдал удостоверения об увольнении трем министрам от Свободной демократической партии.
- 14 ноября результаты опроса показали, что 39% немцев хотели бы видеть Писториуса канцлером, а не Шольца.
- 16 ноября Spiegel сообщал, что в правящей партии Германии думают идти на выборы не с Шольцем, а с Писториусом.