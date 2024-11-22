Писториус отказался баллотироваться в канцлеры Германии

Борис Писториус (Фото: скрин видео)

Министр обороны Германии Борис Писториус отказался баллотироваться на пост канцлера Германии. Об этом он заявил 21 ноября в видеообращении, опубликованном на странице социал-демократической партии Германии (СДПГ).

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"Я только что сообщил лидерам нашей партии и парламентской группы, что не буду баллотироваться на пост федерального канцлера. Это мое суверенное, личное и исключительно личное решение", — сказал Писториус.

Действующего немецкого канцлера Олафа Шольца министр обороны назвал "выдающимся" и отметил, что тот провел трехпартийную коалицию через "возможно, самый большой кризис за последние десятилетия".

Eine Nachricht von Boris Pistorius für Dich. pic.twitter.com/LJKOzSAX6D — SPD Parteivorstand 🇪🇺 (@spdde) November 21, 2024

Как сообщил агентству Reuters собеседник в СДПГ, 25 ноября руководство партии будет добиваться, чтобы кандидатуру Шольца официально выдвинули на второй срок канцлера Германии.