Писториус отказался баллотироваться в канцлеры Германии
Борис Писториус (Фото: скрин видео)

Министр обороны Германии Борис Писториус отказался баллотироваться на пост канцлера Германии. Об этом он заявил 21 ноября в видеообращении, опубликованном на странице социал-демократической партии Германии (СДПГ).

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"Я только что сообщил лидерам нашей партии и парламентской группы, что не буду баллотироваться на пост федерального канцлера. Это мое суверенное, личное и исключительно личное решение", — сказал Писториус.

Действующего немецкого канцлера Олафа Шольца министр обороны назвал "выдающимся" и отметил, что тот провел трехпартийную коалицию через "возможно, самый большой кризис за последние десятилетия".

Как сообщил агентству Reuters собеседник в СДПГ, 25 ноября руководство партии будет добиваться, чтобы кандидатуру Шольца официально выдвинули на второй срок канцлера Германии.

  • 6 ноября 2024 года стало известно, что правительственная коалиция распалась. Шольц объявил об увольнении Линднера.
  • 7 ноября Штайнмайер выдал удостоверения об увольнении трем министрам от Свободной демократической партии.
  • 14 ноября результаты опроса показали, что 39% немцев хотели бы видеть Писториуса канцлером, а не Шольца.
  • 16 ноября Spiegel сообщал, что в правящей партии Германии думают идти на выборы не с Шольцем, а с Писториусом.
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