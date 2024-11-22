Пісторіус відмовився балотуватися на пост канцлера Німеччини
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відмовився балотуватися на посаду канцлера Німеччини. Про це він заявив 21 листопада у відеозверненні, опублікованому на сторінці соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).
"Я щойно повідомив лідерам нашої партії та парламентській групі, що не балотуватимуся на посаду федерального канцлера. Це моє суверенне, особисте і виключно особисте рішення", – сказав Пісторіус.
Чинного німецького канцлера Олафа Шольца міністр оборони назвав "видатним" і зазначив, що той провів трипартійну коаліцію через, "можливо, найбільшу кризу за останні десятиліття".
Eine Nachricht von Boris Pistorius für Dich. pic.twitter.com/LJKOzSAX6D— SPD Parteivorstand 🇪🇺 (@spdde) November 21, 2024
Як повідомив агентству Reuters співрозмовник у СДПН, 25 листопада керівництво партії домагатиметься, щоб кандидатуру Шольца офіційно висунули на другий термін канцлера Німеччини.
- 6 листопада 2024 року стало відомо, що урядова коаліція розпалася. Шольц оголосив про звільнення Лінднера.
- 7 листопада Штайнмаєр видав посвідчення про звільнення трьом міністрам від Вільної демократичної партії.
- 14 листопада результати опитування показали, що 39% німців хотіли б бачити Пісторіуса канцлером, а не Шольца.
- 16 листопада Spiegel повідомляв, що у правлячій партії Німеччини думають йти на вибори не з Шольцом, а з Пісторіусом.