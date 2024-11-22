Пісторіус відмовився балотуватися на пост канцлера Німеччини
Борис Пісторіус (Фото: скрин відео)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відмовився балотуватися на посаду канцлера Німеччини. Про це він заявив 21 листопада у відеозверненні, опублікованому на сторінці соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

"Я щойно повідомив лідерам нашої партії та парламентській групі, що не балотуватимуся на посаду федерального канцлера. Це моє суверенне, особисте і виключно особисте рішення", – сказав Пісторіус.

Чинного німецького канцлера Олафа Шольца міністр оборони назвав "видатним" і зазначив, що той провів трипартійну коаліцію через, "можливо, найбільшу кризу за останні десятиліття".

Як повідомив агентству Reuters співрозмовник у СДПН, 25 листопада керівництво партії домагатиметься, щоб кандидатуру Шольца офіційно висунули на другий термін канцлера Німеччини.

  • 6 листопада 2024 року стало відомо, що урядова коаліція розпалася. Шольц оголосив про звільнення Лінднера.
  • 7 листопада Штайнмаєр видав посвідчення про звільнення трьом міністрам від Вільної демократичної партії.
  • 14 листопада результати опитування показали, що 39% німців хотіли б бачити Пісторіуса канцлером, а не Шольца.
  • 16 листопада Spiegel повідомляв, що у правлячій партії Німеччини думають йти на вибори не з Шольцом, а з Пісторіусом.
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