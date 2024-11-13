Аналітик Умланд – про розпад коаліції в Німеччині: Допомога Україні зависла, але це вирішать

У проєкті бюджету Німеччини на 2025 рік передбачено €4,4 млрд на підтримку України

Будівля Бундестагу (Фото: Пресслужба уряду)

Через розпад коаліції в Німеччині військова допомога Україні "зависла", але цю проблему розв'яжуть. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд.

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За його словами, тема допомоги Україні була серед причин розпаду коаліції, але всі урядові партії більш-менш проукраїнські.

"Німецька допомога Україні зависла в Бундестазі. Але це питання вирішать. Усі основні центристські партії за допомогу Києву, тому знайдуть рішення", – каже Умланд.

Раніше лідер Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер, звільнений 7 листопада з посади міністра фінансів, заявив, що пропонував канцлеру ФРН Олафу Шольцу передати Україні крилаті ракети Taurus.

"Якщо Німеччина хоче більшої підтримки, то 3 млрд євро не мають вирішального значення, тоді Німеччина повинна підтримати Україну з Taurus. Інші завжди вагалися, вільна демократична партія – ніколи", – заявив тоді він.

У проєкті бюджету Німеччини на 2025 рік передбачено €4,4 млрд на підтримку України, що становить близько половини від €8 млрд, виділених Берліном на допомогу Києву у 2024 році. Бундестаг планував ухвалити цей бюджет до кінця року, але зараз процес затримується і може бути відкладений.

7 грудня 2021 року Соціал-демократична партія Німеччини, Вільна демократична партія та "Зелені" підписали коаліційну угоду. Уряд складався з федерального канцлера Шольца та 16 міністрів. Соціал-демократична партія Німеччини отримала сім міністерських посад, "Зелені" – п’ять, Вільна демократична партія – чотири.

6 листопада 2024 року стало відомо, що урядова коаліція розпалася. Шольц оголосив про звільнення Лінднера. Також він ініціює голосування за вотум довіри своєму уряду на 15 січня 2025 року.

7 листопада Штайнмаєр віддав посвідчення про звільнення трьом міністрам від Вільної демократичної партії.