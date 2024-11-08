Ексміністр фінансів Лінднер заявив, що Шольц звільнив його після пропозиції дати ЗСУ Taurus

Крістіан Лінднер (Фото: Filip Singer/EPA)

Лідер Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер, звільнений 7 листопада з посади міністра фінансів, заявив, що пропонував канцлеру ФРН Олафу Шольцу передати Україні крилаті ракети Taurus. Слова ексміністра наводять видання Berliner Zeitung та Welt.

Лінднер звинуватив Шольца у розпаді коаліції й розповів, що на засіданні коаліційного комітету у середу, після якого його звільнили, обговорювали подальшу підтримку України. Шольц пропонував запозичити 15 млрд євро, три з яких передати Україні.

"Якщо Німеччина хоче більшої підтримки, то 3 млрд євро не мають вирішального значення, тоді Німеччина повинна підтримати Україну з Taurus. Інші завжди вагалися, Вільна демократична партія – ніколи", – заявив Лінднер.

Шольц цю пропозицію категорично відкинув і натомість повідомив про звільнення Лінднера.

У матеріалі Berliner Zeitung йдеться, що Вільна демократична партія та опозиційний Християнсько-демократичний союз є одностайними щодо передання Україні ракет.

Нещодавно лідер ХДС Фрідріх Мерц закликав дати Росії 24 години на те, щоб зупинити обстріли цивільних та інфраструктурних об’єктів. Якщо Москва не виконає цей ультиматум, то Берлін має надати України ракети Taurus для завдання ударів по цілях на території РФ.

Шольц неодноразово казав, що Україна не отримає Taurus, тому що використання ракети зав'язане на німецькій армії. Її націлюванням мають займатися спеціалісти з Німеччини, пояснював він.