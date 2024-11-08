57% німців хочуть дострокових виборів до Бундестагу на тлі урядової кризи – опитування

34% опитаних покладають відповідальність за розпад на всіх трьох лідерів коаліційних партій

Бундестаг (Фото: Filip Singer / EPA)

Більшість німців виступають за проведення дострокових виборів до Бундестагу на тлі розпаду урядової коаліції в Німеччині. Про це свідчать результати опитування Інституту дослідження громадської думки INSA, пише видання Bild.

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Так, 57% респондентів заявили, що хочуть проведення дострокових виборів. 22% опитаних підтримують план чинного канцлера Німеччини Олафа Шольца провести вибори у березні 2025 року. 12% респондентів вважають, що вибори мають пройти у вересні 2025-го, а 5% заявили, що для них це не має значення.

Водночас 64% опитаних підтримали розпад "світлофорної" коаліції, а 22% висловили невдоволення цим.

Третина респондентів (34%) покладає відповідальність за розпад на всіх трьох лідерів коаліції. 27% звинувачують Шольца, 25% – главу Вільної демократичної партії, колишнього міністра фінансів Крістіана Лінднера і лише 7% – віцеканцлера Роберта Габека з партії "Зелені".

Опитування було проведене Інститутом дослідження громадської думки INSA на замовлення Bild. У четвер, 7 листопада, було опитано 1002 репрезентативно відібраних мешканця Німеччини.

7 грудня 2021 року Соціал-демократична партія Німеччини, Вільна демократична партія та "Зелені" підписали коаліційну угоду. Уряд складався з федерального канцлера Шольца та 16 міністрів. Соціал-демократична партія Німеччини отримала сім міністерських посад, "Зелені" – п’ять й Вільна демократична партія – чотири.

6 листопада 2024 року стало відомо, що урядова коаліція розпалася. Шольц оголосив про звільнення Лінднера. Також він ініціює голосування за вотум довіри своєму уряду на 15 січня 2025 року.

7 листопада Штайнмаєр віддав посвідчення про звільнення трьом міністрам від Вільної демократичної партії.