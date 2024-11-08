57% немцев хотят досрочных выборов в Бундестаг на фоне правительственного кризиса – опрос

34% опрошенных возлагают ответственность за распад на всех трех лидеров коалиционных партий

Бундестаг (Фото: Filip Singer / EPA)

Большинство немцев выступают за проведение досрочных выборов в Бундестаг на фоне распада правительственной коалиции в Германии. Об этом свидетельствуют результаты опроса Института исследования общественного мнения INSA, пишет издание Bild.

Так, 57% респондентов заявили, что хотят проведения досрочных выборов. 22% опрошенных поддерживают план действующего канцлера Германии Олафа Шольца провести выборы в марте 2025 года. 12% респондентов считают, что выборы должны пройти в сентябре 2025-го, а 5% заявили, что для них это не имеет значения.

В то же время 64% опрошенных поддержали распад "светофорной" коалиции, а 22% выразили недовольство этим.

Треть респондентов (34%) возлагает ответственность за распад на всех трех лидеров коалиции. 27% обвиняют Шольца, 25% – главу Свободной демократической партии, бывшего министра финансов Кристиана Линднера и всего 7% – вице-канцлера Роберта Хабека из партии "Зеленые".

Опрос был проведен Институтом исследования общественного мнения INSA по заказу Bild. В четверг, 7 ноября, было опрошено 1002 репрезентативно отобранных жителя Германии.

7 декабря 2021 года Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и "Зеленые" подписали коалиционное соглашение. Правительство состояло из федерального канцлера Шольца и 16 министров. Социал-демократическая партия Германии получила семь министерских должностей, "Зеленые" – пять и Свободная демократическая партия – четыре.

6 ноября 2024 года стало известно, что правительственная коалиция распалась. Шольц объявил об увольнении Линднера. Также он инициирует голосование за вотум доверия своему правительству на 15 января 2025 года.

7 ноября Штайнмайер отдал удостоверение об увольнении трем министрам от Свободной демократической партии.