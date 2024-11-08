Экс-глава Минфина Линднер заявил, что Шольц уволил его после предложения дать ВСУ Taurus
Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер, уволенный 7 ноября с должности министра финансов, заявил, что предлагал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу передать Украине крылатые ракеты Taurus. Слова экс-министра приводят издания Berliner Zeitung и Welt.
Линднер обвинил Шольца в распаде коалиции и рассказал, что на заседании коалиционного комитета в среду, после которого его уволили, обсуждали дальнейшую поддержку Украины. Шольц предлагал заимствовать 15 млрд евро, три из которых передать Украине.
"Если Германия хочет большей поддержки, то 3 млрд евро не имеют решающего значения, тогда Германия должна поддержать Украину с Taurus. Другие всегда колебались, Свободная демократическая партия – никогда", – заявил Линднер.
Шольц это предложение категорически отверг и сообщил об увольнении Линднера.
В материале Berliner Zeitung говорится, что Свободная демократическая партия и оппозиционный Христианско-демократический союз единодушны относительно передачи Украине ракет.
Недавно лидер ХДС Фридрих Мерц призвал дать России 24 часа, чтобы остановить обстрелы гражданских и инфраструктурных объектов. Если Москва не выполнит этот ультиматум, то Берлин должен предоставить Украине ракеты Taurus для нанесения ударов по целям на территории РФ.
Шольц не раз говорил, что Украина не получит Taurus, потому что использование ракеты завязано на немецкой армии. Ее нацеливанием должны заниматься специалисты из Германии, объяснял он.
- 7 декабря 2021 года Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и "Зеленые" подписали коалиционное соглашение. Правительство состояло из федерального канцлера Шольца и 16 министров. Социал-демократическая партия Германии получила семь министерских должностей, "Зеленые" – пять и Свободная демократическая партия – четыре.
- 6 ноября 2024 года стало известно, что правительственная коалиция распалась. Шольц объявил об увольнении Линднера. Также он инициирует голосование за вотум доверия своему правительству на 15 января 2025 года.
- 7 ноября Штайнмайер отдал удостоверение об увольнении трем министрам от Свободной демократической партии.