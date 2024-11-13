Аналитик Умланд – о распаде коалиции в Германии: Помощь Украине зависла, но это решат

В проекте бюджета Германии на 2025 год предусмотрено €4,4 млрд в поддержку Украины

Здание Бундестага (Фото: Пресс-служба правительства)

Из-за распада коалиции в Германии военная помощь Украине "зависла", но эта проблема будет решена. Такое мнение LIGA.net высказал аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд.

По его словам, тема помощи Украине была среди причин распада коалиции, но все правительственные партии более или менее проукраинские.

"Немецкая помощь Украине зависла в Бундестаге. Но этот вопрос решат. Все основные центристские партии за помощь Киеву, поэтому найдут решение", – говорит Умланд.

Ранее лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер, уволенный 7 ноября с должности министра финансов, заявил, что предлагал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу передать Украине крылатые ракеты Taurus.

"Если Германия хочет большей поддержки, то 3 млрд евро не имеют решающего значения, тогда Германия должна поддержать Украину с Taurus. Другие всегда колебались, свободная демократическая партия никогда", – заявил тогда он.

В проекте бюджета Германии на 2025 год предусмотрено €4,4 млрд в поддержку Украины, что составляет около половины €8 млрд, выделенных Берлином на помощь Киеву в 2024 году. Бундестаг планировал принять этот бюджет до конца года, но сейчас процесс задерживается и может быть отложен.

7 декабря 2021 Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и "Зеленые" подписали коалиционное соглашение. Правительство состояло из федерального канцлера Шольца и 16 министров. Социал-демократическая партия Германии получила семь министерских должностей, "Зеленые" – пять и Свободная демократическая партия – четыре.

6 ноября 2024 года стало известно, что правительственная коалиция распалась. Шольц объявил об увольнении Линднера. Также он инициирует голосование за вотум доверия своему правительству на 15 января 2025 года.

7 ноября Штайнмайер выдал удостоверения об увольнении трем министрам от Свободной демократической партии.