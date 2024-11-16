Spiegel: У керівній партії Німеччини думають йти на вибори не з Шольцом, а з Пісторіусом
У лютому 2025 року в Німеччині відбудуться дострокові парламентські вибори, але кандидатуру канцлера від Соціал-демократичної партії Німеччини можуть змінити з чинного Олафа Шольца на більш популярного міністра оборони країни Бориса Пісторіуса. Про це пише Spiegel.
За даними журналістів, на закритому засіданні депутати Бундестагу від СДПН вперше висловили думку, що партія повинна йти на вибори не з Шольцом, а з Пісторіусом.
Зокрема, депутат Джо Вайнгартен зазначив, що репутація Шольца серед німецьких виборців "на самому дні".
Депутат Крістіан Шрайбер також висловив своє невдоволення, заявивши, що не здатний більше переконати своїх колег по партії брати участь у передвиборчій кампанії за Шольца, оскільки вони більше не готові підтримувати його кандидатуру на виборах.
Про те, що Пісторіус є фаворитом на посаду канцлера Німеччини, свідчить і опитування громадської думки Forsa, яке проводилось 7 листопада.
Борис Пісторіус має 39% підтримки, що значно перевищує 25% у Фрідріха Мерца, і навіть серед прихильників ХДС та ХСС його підтримують 22%, тоді як серед прихильників СДПН він отримує 58%, а Олаф Шольц — лише 30%.
- 7 грудня 2021 року Соціал-демократична партія Німеччини, Вільна демократична партія та "зелені" підписали коаліційну угоду. Уряд складався з федерального канцлера Шольца та 16 міністрів. Соціал-демократична партія Німеччини отримала сім міністерських посад, "зелені" – п’ять й Вільна демократична партія – чотири.
- 6 листопада 2024 року стало відомо, що урядова коаліція розпалася. Шольц оголосив про звільнення Лінднера.
- 7 листопада Штайнмаєр віддав посвідчення про звільнення трьом міністрам від Вільної демократичної партії.