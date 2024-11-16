Spiegel: У керівній партії Німеччини думають йти на вибори не з Шольцом, а з Пісторіусом

Міністр оборони Німеччини лідирує в опитуваннях громадської думки як той, кого б німці хотіли бачити наступним канцлером

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

У лютому 2025 року в Німеччині відбудуться дострокові парламентські вибори, але кандидатуру канцлера від Соціал-демократичної партії Німеччини можуть змінити з чинного Олафа Шольца на більш популярного міністра оборони країни Бориса Пісторіуса. Про це пише Spiegel.

За даними журналістів, на закритому засіданні депутати Бундестагу від СДПН вперше висловили думку, що партія повинна йти на вибори не з Шольцом, а з Пісторіусом.

Зокрема, депутат Джо Вайнгартен зазначив, що репутація Шольца серед німецьких виборців "на самому дні".

Депутат Крістіан Шрайбер також висловив своє невдоволення, заявивши, що не здатний більше переконати своїх колег по партії брати участь у передвиборчій кампанії за Шольца, оскільки вони більше не готові підтримувати його кандидатуру на виборах.

Про те, що Пісторіус є фаворитом на посаду канцлера Німеччини, свідчить і опитування громадської думки Forsa, яке проводилось 7 листопада.

Борис Пісторіус має 39% підтримки, що значно перевищує 25% у Фрідріха Мерца, і навіть серед прихильників ХДС та ХСС його підтримують 22%, тоді як серед прихильників СДПН він отримує 58%, а Олаф Шольц — лише 30%.