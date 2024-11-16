Spiegel: В правящей партии Германии думают идти на выборы не с Шольцем, а с Писториусом
В феврале 2025 года в Германии состоятся досрочные парламентские выборы, но кандидатуру канцлера от Социал-демократической партии Германии могут сменить с действующего Олафа Шольца на более популярного министра обороны страны Бориса Писториуса. Об этом пишет Spiegel.
По данным журналистов, на закрытом заседании депутаты Бундестага от СДПГ впервые высказали мнение, что партия должна идти на выборы не с Шольцем, а с Писториусом.
В частности, депутат Джо Вайнгартен отметил, что репутация Шольца среди немецких избирателей "на самом дне".
Депутат Кристиан Шрайбер также выразил свое недовольство, заявив, что не способен больше убедить своих коллег по партии участвовать в предвыборной кампании при Шольце, поскольку они больше не готовы поддерживать его кандидатуру на выборах.
О том, что Писториус является фаворитом на должность канцлера Германии, свидетельствует и опрос общественного мнения Forsa, который проводился 7 ноября.
Борис Писториус имеет 39% поддержки, что значительно превышает 25% у Фридриха Мерца, а также среди сторонников ХДС и ХСС его поддерживают 22%, в то время как среди сторонников СДПГ он получает 58%, а Олаф Шольц — всего 30%.
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