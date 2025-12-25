"Какое военное положение? Нету такого". В Киеве Mitsubishi наехал на полицейского – видео
В Киеве водитель Mitsubishi во время проверки транспортного средства совершил наезд на полицейского и травмировал его. Об этом сообщила полиция Киева и опубликовала видео с бодикамеры.
Инцидент произошел накануне, 24 декабря, в Дарницком районе столицы. Правоохранители остановили 48-летнего водителя Mitsubishi, который во время проверки внезапно начал движение в направлении работника полиции, в результате чего тот получил телесные повреждения. Сам водитель уехал с места происшествия.
Как можно услышать на видео, водитель спросил, на основании чего проверка. Правоохранитель объяснил это военным положением, на что водитель сказал: "Какое военное положение? Нету такого".
Во время преследования полицейские разыскали Mitsubishi на улице Каунасской.
"Водитель не реагировал на законные требования правоохранителей и закрылся в авто, поэтому сотрудники полиции разбили стекло, открыли дверь принудительно и задержали мужчину", – сообщила полиция Киева.
Начато уголовное производство по статье о сопротивлении работнику правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей. Санкция статьи предусматривает до четырех лет ограничения свободы или лишения свободы на срок до двух лет.
Водителю готовят подозрение.
- Кабмином утвержден порядок проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан во время обеспечения мер правового режима военного положения.
