В Киеве водитель Mitsubishi во время проверки транспортного средства совершил наезд на полицейского и травмировал его. Об этом сообщила полиция Киева и опубликовала видео с бодикамеры.

Инцидент произошел накануне, 24 декабря, в Дарницком районе столицы. Правоохранители остановили 48-летнего водителя Mitsubishi, который во время проверки внезапно начал движение в направлении работника полиции, в результате чего тот получил телесные повреждения. Сам водитель уехал с места происшествия.

Как можно услышать на видео, водитель спросил, на основании чего проверка. Правоохранитель объяснил это военным положением, на что водитель сказал: "Какое военное положение? Нету такого".

Во время преследования полицейские разыскали Mitsubishi на улице Каунасской.

"Водитель не реагировал на законные требования правоохранителей и закрылся в авто, поэтому сотрудники полиции разбили стекло, открыли дверь принудительно и задержали мужчину", – сообщила полиция Киева.

Начато уголовное производство по статье о сопротивлении работнику правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей. Санкция статьи предусматривает до четырех лет ограничения свободы или лишения свободы на срок до двух лет.

Водителю готовят подозрение.