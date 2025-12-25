У Києві водій Mitsubishi під час перевірки транспортного засобу здійснив наїзд на поліціянта та травмував його. Про це повідомила поліція Києва і опублікувала відео з бодікамери.

Інцидент стався напередодні, 24 грудня, у Дарницькому районі столиці. Правоохоронці зупинили 48-річного водія Mitsubishi, який під час перевірки раптово розпочав рух у напрямку працівника поліції, внаслідок чого той отримав тілесні ушкодження. Сам водій поїхав з місця події.

Як можна почути на відео, водій запитав, на підставі чого перевірка. Правоохоронець пояснив це воєнним станом, на що водій сказав: "Какой воєнний стан? Нєту такого".

Під час переслідування поліціянти розшукали Mitsubishi на вулиці Каунаській.

"Керманич не реагував на законні вимоги правоохоронців та зачинився в авто, тож співробітники поліції розбили скло, відчинили двері примусово та затримали чоловіка", – повідомила поліція Києва.

Розпочато кримінальне провадження статтею про опір працівнику правоохоронного органу під час виконання службових обов’язків. Санкція статті передбачає до чотирьох років обмеження волі або позбавлення волі на строк до двох років.

Водію готують підозру.