Президент Германии распустил Бундестаг: досрочные выборы пройдут 23 февраля

Бундестаг будет работать до формирования нового состава парламента

Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Filip Singer/EPA)

В пятницу, 27 декабря, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент и назначил досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. Об этом сообщило Tagesspiegel.

Своим решением Штайнмайер расчистил путь к запланированным новым выборам в феврале после распада "светофорной" коалиции, состоявшей из социал-демократов, "зеленых" и Свободной демократической партии.

"В такие трудные времена, как сейчас, стабильность требует эффективного правительства и надежного большинства в парламенте. Я убежден, что новые выборы – это правильный путь во благо нашей страны", – сказал президент Германии.

Бундестаг будет работать для формирования нового состава парламента. По словам Штайнмайера, перед следующим федеральным правительством будут стоять серьезные задачи.

"Именно поэтому ближайшие недели должны быть направлены на поиск лучших решений для вызовов нашего времени", – добавил он.

7 декабря 2021 года Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и "зеленые" подписали коалиционное соглашение. Правительство состояло из федерального канцлера Шольца и 16 министров. Социал-демократическая партия Германии получила семь министерских должностей, "зеленые" – пять и Свободная демократическая партия – четыре.

6 ноября 2024 года стало известно, что правительственная коалиция распалась. Шольц объявил об увольнении Линднера.

7 ноября Штайнмайер отдал удостоверение об увольнении трем министрам от Свободной демократической партии.

16 декабря парламент Германии выразил вотум недоверия действующему канцлеру Шольцу.