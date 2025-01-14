Пісторіус про пакет допомоги Україні на 3 млрд євро: Є проблема бюджету

Німецький міністр підкреслив, що загалом у цьому питанні він налаштований оптимістично, перемовини тривають

Борис Пісторіус (Фото: x.com/BMVg_Bundeswehr)

Голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що наразі у бюджеті країни немає коштів на новий пакет допомоги Україні на 3 млрд євро. Однак тривають внутрішні перемовини, щоб його надати, сказав він на зустрічі у Києві з президентом Володимиром Зеленським.

"Хочу підкреслити, що незалежно від того, який уряд прийде після 23 лютого (дострокових виборів), підтримка Німеччини для України залишиться надійною, міцною, рішучою. Немає сумнівів щодо цього", – сказав німецький міністр.

За словами Пісторіуса, уряд має фіскальну проблему щодо коштів, яку необхідно вирішити. Він зазначив, що інші демократичні партії, які можуть стати частиною майбутнього уряду, показують готовність рухатися у цьому напрямку.

"Все ще ми не завершили станом на зараз наш переговорний процес в межах уряду. Ми працюємо над цим, і я оптимістично налаштований", – підкреслив німецький міністр.