Пісторіус про пакет допомоги Україні на 3 млрд євро: Є проблема бюджету
Голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що наразі у бюджеті країни немає коштів на новий пакет допомоги Україні на 3 млрд євро. Однак тривають внутрішні перемовини, щоб його надати, сказав він на зустрічі у Києві з президентом Володимиром Зеленським.
"Хочу підкреслити, що незалежно від того, який уряд прийде після 23 лютого (дострокових виборів), підтримка Німеччини для України залишиться надійною, міцною, рішучою. Немає сумнівів щодо цього", – сказав німецький міністр.
За словами Пісторіуса, уряд має фіскальну проблему щодо коштів, яку необхідно вирішити. Він зазначив, що інші демократичні партії, які можуть стати частиною майбутнього уряду, показують готовність рухатися у цьому напрямку.
"Все ще ми не завершили станом на зараз наш переговорний процес в межах уряду. Ми працюємо над цим, і я оптимістично налаштований", – підкреслив німецький міністр.
- 9 січня Der Spiegel із посиланням на обізнаних співрозмовників повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито заблокував військову допомогу Україні на 3 млрд євро.
- 13 січня Пісторіус спростував інформацію про блокування військової допомоги Україні від Німеччини.