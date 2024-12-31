Шольц пообіцяв у 2025 році підтримувати Україну "як ніхто інший у Європі"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у новорічному зверненні згадав про Україну, запевнивши, що у 2025 році Берлін підтримуватиме її "як ніхто інший у Європі". Його цитує Zeit.
Він наголосив, що Берлін і надалі буде підтримувати Україну, "як ніхто інший у Європі", при цьому "зберігаючи холодну голову", щоб не допустити ескалації конфлікту.
"Багато громадян дивиться на жорстоку загарбницьку війну Росії проти України з почуттям тривоги, що зростає. Запевняю, що ми не залишимо Україну в біді та будемо підтримувати її, як ніхто інший у Європі", – сказав німецький канцлер.
- Протягом 2024 року Німеччина передала Україні десятки пакетів військової допомоги, останній з них був оголошений 23 грудня.
- Водночас Шольц весь цей час виступає проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus, які необхідні їй для завдання ударів вглиб РФ. Канцлер аргументує це в першу чергу тим, що такі удари можуть призвести до "ескалації конфлікту".