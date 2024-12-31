Шольц пообіцяв у 2025 році підтримувати Україну "як ніхто інший у Європі"

Водночас німецький канцлер наголосив, що Берлін підтримуватиме Україну так, щоб "не допустити ескалації конфлікту"

Олаф Шольц (Фото: ЕРА/MICHELE TANTUSS)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у новорічному зверненні згадав про Україну, запевнивши, що у 2025 році Берлін підтримуватиме її "як ніхто інший у Європі". Його цитує Zeit.

Він наголосив, що Берлін і надалі буде підтримувати Україну, "як ніхто інший у Європі", при цьому "зберігаючи холодну голову", щоб не допустити ескалації конфлікту.

"Багато громадян дивиться на жорстоку загарбницьку війну Росії проти України з почуттям тривоги, що зростає. Запевняю, що ми не залишимо Україну в біді та будемо підтримувати її, як ніхто інший у Європі", – сказав німецький канцлер.