ППО Patriot, танки і не тільки. Що Німеччина передала Україні у новому пакеті допомоги

До пакета допомоги увійшли кілька систем ППО, десятки тисяч боєприпасів та інше озброєння

ЗРК Patriot (Фото: Bundeswehr/Tom Twardy)

Німеччина передала Україні новий пакет воєнної допомоги. Про це 23 грудня повідомили у Міністерстві оборони Німеччини.

До пакета увійшли:

→ 15 основних бойових танків Leopard 1 A5 із запасними частинами.

→ 30 бронемашин MRAP із протимінним захистом.

→ Боєкомплекти до танка Leopard 2 (з Бундесверу та промислових запасів) та танка Leopard 1.

→ Один зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM із ракетами.

→ Один зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS.

→ Дві пускові установки Patriot (з Бундесверу та промислових запасів).

→ 12 бронемашин із системами кінетичної оборони (Diehl Defense).

→ Дві зенітні установки Gepard з запчастинами та 65 000 набоїв.

→ Дві радіолокаційні системи TRML-4D для спостереження за повітряним простором.

→ Керована ракета Sidewinder AIM-9 Sidewinder.

→ 52 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм.

→ Одна самохідна артилерійська установка Panzerhaubitzen 2000.

→ 30 дронів Vector з запчастинами.

→ Шість дронів-розвідників RQ-35 Heidrun.

→ 14 розвідувальних дронів Hornet XR.

→ Засоби для знешкодження боєприпасів.

→ П'ять мобільних керованих дистанційних засобів розмінування.

→ П'ять систем самозахисту вертольотів AMPS.

→ 45 дайвінг-скутерів.

→ 120 гранатометів GMW.

→ 420 гвинтівок MK 556.

→ 200 кулеметів MG4.

→ 80 снайперських гвинтівок HLR 338.

→ 100 гвинтівок CR 308.

→ 12 вантажівок Zetros та 8 паливозаправників Zetros.

Також пакет включає іншу допомогу: генератори, турнікети, намети, боєприпаси 120 мм для мінометів, міни та патрони для стрілецької зброї.