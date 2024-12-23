ППО Patriot, танки і не тільки. Що Німеччина передала Україні у новому пакеті допомоги
Німеччина передала Україні новий пакет воєнної допомоги. Про це 23 грудня повідомили у Міністерстві оборони Німеччини.
До пакета увійшли:
→ 15 основних бойових танків Leopard 1 A5 із запасними частинами.
→ 30 бронемашин MRAP із протимінним захистом.
→ Боєкомплекти до танка Leopard 2 (з Бундесверу та промислових запасів) та танка Leopard 1.
→ Один зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM із ракетами.
→ Один зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS.
→ Дві пускові установки Patriot (з Бундесверу та промислових запасів).
→ 12 бронемашин із системами кінетичної оборони (Diehl Defense).
→ Дві зенітні установки Gepard з запчастинами та 65 000 набоїв.
→ Дві радіолокаційні системи TRML-4D для спостереження за повітряним простором.
→ Керована ракета Sidewinder AIM-9 Sidewinder.
→ 52 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм.
→ Одна самохідна артилерійська установка Panzerhaubitzen 2000.
→ 30 дронів Vector з запчастинами.
→ Шість дронів-розвідників RQ-35 Heidrun.
→ 14 розвідувальних дронів Hornet XR.
→ Засоби для знешкодження боєприпасів.
→ П'ять мобільних керованих дистанційних засобів розмінування.
→ П'ять систем самозахисту вертольотів AMPS.
→ 45 дайвінг-скутерів.
→ 120 гранатометів GMW.
→ 420 гвинтівок MK 556.
→ 200 кулеметів MG4.
→ 80 снайперських гвинтівок HLR 338.
→ 100 гвинтівок CR 308.
→ 12 вантажівок Zetros та 8 паливозаправників Zetros.
Також пакет включає іншу допомогу: генератори, турнікети, намети, боєприпаси 120 мм для мінометів, міни та патрони для стрілецької зброї.
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