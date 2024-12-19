Швейцарія оголосила про виділення $50 млн Україні для подолання зими
Швейцарія виділить Україні 45 млн франків (близько $50 млн) на допомогу у подоланні зими. Про це повідомляється на сайті Федеральної ради Швейцарії.
Кошти призначені для відновлення енергетичної інфраструктури та житла українців, які постраждали через атаки Росії. А також для "задоволення невідкладних гуманітарних потреб".
У Федеральній раді зазначили, що з 2022 року Швейцарія виділила Україні 84,5 млн франків ($94,7 млн) на зимову підтримку. Населенню України, яке постраждало від війни, з початку повномасштабного вторгнення виділено понад 477 млн франків ($531 млн).
- 18 грудня стало відомо, що Україна просить Австралію про списану техніку та додаткові БТРи Bushmaster.
- 19 грудня Данія оголосила про нову допомогу Україні на понад $292 млн. До пакета допомоги увійшла підтримка ППО та F-16.
- Велика Британія також оголосила про пакет військової допомоги Україні на $286 млн. До нього увійшли дрони, засоби РЕБ та протиповітряної оборони, а також інше озброєння.