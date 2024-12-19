Швейцарія оголосила про виділення $50 млн Україні для подолання зими

Кошти будуть спрямовані на відновлення пошкоджених енергооб'єктів та житла українців

Прапор Швейцарії (Фото: freepik)

Швейцарія виділить Україні 45 млн франків (близько $50 млн) на допомогу у подоланні зими. Про це повідомляється на сайті Федеральної ради Швейцарії.

Кошти призначені для відновлення енергетичної інфраструктури та житла українців, які постраждали через атаки Росії. А також для "задоволення невідкладних гуманітарних потреб".

У Федеральній раді зазначили, що з 2022 року Швейцарія виділила Україні 84,5 млн франків ($94,7 млн) на зимову підтримку. Населенню України, яке постраждало від війни, з початку повномасштабного вторгнення виділено понад 477 млн франків ($531 млн).