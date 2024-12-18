У Байдена вірять, що Україні вистачить військової допомоги США до кінця 2025-го

Метью Міллер (Скриншот з відео)

Чинна влада США вірить, що Україні для боротьби до кінця 2025 року вистачить військової допомоги, яку Штати вже надали або планують надати до кінця каденції Джо Байдена. Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Чиновник порадив звернутися до Міністерства оборони США щодо конкретики про відсоток уже наданої військової допомоги та того, що ще залишилося передати.

У листопаді Пентагон повідомляв, що нього ще є $7,1 млрд для України за президентською програмою постачання озброєння PDA і ще близько $2,1-2,2 млрд за програмою фінансування USAI. За першою програмою допомога швидко надається зі складів Міноборони, друга – фактично оборонні замовлення й потребують більшого часу на виготовлення та постачання.

З того часу США продовжували надавати Україні допомогу, зокрема, на $988 млн, $725 млн та $500 млн.

У грудні радник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що США розробили останню стратегію військового зміцнення України, яка передбачає "лавину" військової допомоги.

Видання The Wall Street Journal заявляло, що надаючи якомога більше військової підтримки Україні до інавгурації Дональда Трампа, представники адміністрації Байдена сподіваються дати країні сильнішу позицію на переговорах та зміцнити її оборону. Неназваний співробітник Пентагону заявляв медіа, що перед виборами американська влада планувала передати Україні решту допомоги до квітня 2025-го.

Новий американський президент Трамп має обійняти посаду 20 січня 2025-го.