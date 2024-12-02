США оголосили пакет допомоги Україні на $725 млн: повний список зброї

Пакет містить додаткові боєприпаси до HIMARS та артилерії

HIMARS (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

У понеділок, 2 грудня, Сполучені Штати оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на $725 млн. Про це повідомив Голос Америки із посиланням на Державний департамент США.

Пакет містить додаткові боєприпаси до HIMARS та артилерії, ракети до Stinger, безпілотники, протипіхотні міни, протитанкову зброю та інше озброєння.

Його нададуть зі складів США за програмою президентських повноважень (PDA).

Інформацію про надання Україні нового пакета допомоги підтвердила пресслужба Пентагону. У оборонному відомстві країни заявили, що США виділили понад $62 млрд на безпекову допомогу Україні з початку президентства Джо Байдена, зокрема приблизно $61,4 млрд з початку вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Згодом Пентагон опублікував повний список озброєння, яке увійшло до нового пакета допомоги. У ньому:

→ боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;

→ ракети Stinger;

→ боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

→ боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;

→ артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

→ безпілотні авіаційні системи;

→ наземні міни;

→ ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);

→ протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

→ стрілецька зброя та боєприпаси;

→ обладнання для підриву;

→ обладнання для захисту критичної інфраструктури;

→ запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

14 листопада Bloomberg повідомило, що Європа звертається з останнім закликом до адміністрації Байдена посилити підтримку України, щоб максимально зміцнити позицію Києва до закінчення його президентського терміну в січні.

20 листопада газета WP писала, що Байден схвалив надання Україні протипіхотних мін.

Того самого дня США оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на $275 млн.