Bloomberg: Європа просить Байдена збільшити допомогу Україні до інавгурації Трампа

Кілька лідерів ЄС наполягають на тому, щоб США дозволили Україні використовувати західну зброю для ударів по військових об’єктах в Росії

Джо Байден (Фото: Alexander Drago/EPA)

Європа звертається з останнім закликом до адміністрації чинного президента США Джо Байдена посилити американську підтримку України, щоб максимально зміцнити позицію Києва до закінчення його президентського терміну в січні. Про це повідомила агенція Bloomberg із посиланням на неназваних європейських посадовців, обізнаних в цьому питанні.

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Новообраний президент США Дональд Трамп, який вступить на посаду 20 січня, раніше заявив, що прагнутиме швидкої угоди між Києвом і Москвою, викликавши занепокоєння в Європі, що така угода буде невигідною для України та, можливо, закріпить за РФ території, захоплені після її повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Європейські лідери та офіційні особи звернулися до США з проханням надати Україні більше зброї та артилерії, накласти додаткові санкції на ключові російські потоки доходів і обмежити можливість Москви купувати заборонені технології, що використовуються для виробництва зброї, повідомляють люди, обізнані в цьому питанні.

За словами співрозмовників агенції, багато європейських запитів мали неформальний характер.

Держсекретар США Ентоні Блінкен здійснив поспіхом організовану поїздку до Брюсселя в середу, 13 листопада, щоб запевнити союзників по НАТО і Європейському Союзу в тому, що Вашингтон посилить свої зусилля з надсилання ресурсів в Україну напередодні інавгурації Трампа, який різко критикував допомогу.

Ресурси, які Блінкен згадав, — гроші, боєприпаси, зброя — здебільшого походять із пакета на $61 млрд, ухваленого Конгресом США навесні. Він додав, що "кожен долар, який є в нашому розпорядженні, буде використаний швидко".

Хоча у Байдена залишається мало часу для виконання прохань, США вже працюють над ухваленням нових санкцій проти російського нафтового флоту та Північної Кореї, яка направила війська на допомогу Москві, повідомив співрозмовник, обізнаний у цьому питанні, який говорив на умовах анонімності.

Також кілька лідерів ЄС наполягають на тому, щоб США дозволили Україні використовувати західну зброю для завдання ударів по військових об’єктах на території Росії. Цей крок, на думку Києва та низки союзників, значно покращить здатність країни, яка постраждала від війни, захищатися від атак Москви на критичну інфраструктуру.

Байден поки чинив опір цьому проханню, тоді як канцлер Німеччини Олаф Шольц відкрито виступив проти неї. Люди, які знають позицію США, заявили, що, на їхню думку, це не вплине на поле бою і не варте ризику ескалації.