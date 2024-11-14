Bloomberg: Европа просит Байдена увеличить помощь Украине до инаугурации Трампа

Несколько лидеров ЕС настаивают на том, чтобы США разрешили Украине использовать западное оружие для ударов по военным объектам в России

Джо Байден (Фото: Александр Drago/EPA)

Европа обращается с последним призывом к администрации действующего президента США Джо Байдена усилить американскую поддержку Украины, чтобы максимально укрепить позиции Киева до окончания его президентского срока в январе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников, осведомленных в этом вопросе.

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, ранее заявил, что будет стремиться к быстрому соглашению между Киевом и Москвой, вызвав обеспокоенность в Европе, что такое соглашение будет невыгодным для Украины и, возможно, закрепит за РФ территории, захваченные после ее полномасштабного вторжения в 2022 году.

Европейские лидеры и официальные лица обратились к США с просьбой предоставить Украине больше оружия и артиллерии, наложить дополнительные санкции на ключевые российские потоки доходов и ограничить возможность Москвы покупать запрещенные технологии, используемые при производстве оружия, сообщают люди, знакомые с этим вопросом.

По словам собеседников агентства, многие европейские запросы носили неформальный характер.

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершил поспешно организованную поездку в Брюссель в среду, 13 ноября, чтобы заверить союзников по НАТО и Европейскому Союзу, что Вашингтон укрепит свои усилия по отправке ресурсов в Украину накануне инаугурации Трампа, резко критиковавшего помощь. Ресурсы, которые Блинкен упомянул, — деньги, боеприпасы, оружие — в основном происходят из пакета на $61 млрд, принятого Конгрессом США весной. Он добавил, что "каждый доллар, который есть в нашем распоряжении, будет использован быстро".

Хотя у Байдена остается мало времени для выполнения просьб, США уже работают над принятием новых санкций против российского нефтяного флота и Северной Кореи, которая направила войска на помощь Москве, сообщил собеседник, знакомый с этим вопросом и говорящий на условиях анонимности.

Также несколько лидеров ЕС настаивают на том, чтобы США разрешили Украине использовать западное оружие для нанесения ударов по военным объектам на территории России. Этот шаг, по мнению Киева и ряда союзников, значительно улучшит способность пострадавшей от войны страны защищаться от атак Москвы на критическую инфраструктуру.

Байден пока сопротивлялся этой просьбе, в то время как канцлер Германии Олаф Шольц открыто выступил против нее. Люди, знакомые с позицией США, заявили, что, по их мнению, это не повлияет на поле боя и не стоит риска эскалации.