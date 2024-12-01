Радник Байдена заявив, що США не планують повертати Україні ядерну зброю

Напередодні світові медіа заявляли, що нібито Україна готова сама створити таке озброєння – МЗС спростовувало

Джейк Салліван (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Адміністрація Джо Байдена не розглядає повернення Україні ядерної зброї, повідомив радник президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван в інтерв'ю ABC News.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Це не розглядається. Ні. Те, що ми робимо, — це посилення різних конвенційних [неядерних] можливостей для України, аби вони [українці] могли ефективно захищати себе і вести бій з росіянами, не ядерний потенціал", – заявив він.

Напередодні декілька світових медіа заявляли, нібито Україна планує створити власну ядерну зброю. Так, у жовтні Міністерство закордонних справ спростовувало такі заяви німецького таблоїда Bild, а в листопаді українська дипломатія заперечувала подібну заяву вже британської газети The Times.

У жовтні ж президент Володимир Зеленський заявив, що членство в НАТО є кращим, ніж ядерна зброя.