Радник Байдена заявив, що США не планують повертати Україні ядерну зброю
Адміністрація Джо Байдена не розглядає повернення Україні ядерної зброї, повідомив радник президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван в інтерв'ю ABC News.
"Це не розглядається. Ні. Те, що ми робимо, — це посилення різних конвенційних [неядерних] можливостей для України, аби вони [українці] могли ефективно захищати себе і вести бій з росіянами, не ядерний потенціал", – заявив він.
Напередодні декілька світових медіа заявляли, нібито Україна планує створити власну ядерну зброю. Так, у жовтні Міністерство закордонних справ спростовувало такі заяви німецького таблоїда Bild, а в листопаді українська дипломатія заперечувала подібну заяву вже британської газети The Times.
У жовтні ж президент Володимир Зеленський заявив, що членство в НАТО є кращим, ніж ядерна зброя.
- Україна віддала власну ядерну зброю в 1994 році після підписання Будапештського меморандуму. Країна відмовилася від третього за розміром ядерного арсеналу у світі, а натомість отримала гарантії безпеки (у варіанті англійською – "безпекові запевнення") від Росії, США та Великої Британії щодо її суверенітету та територіальної цілісності.
- У 2014 році, з окупацією Криму, Росія порушила цей документ, а США та Британія на допомогу Україні не прийшли.