Советник Байдена заявил, что США не планируют возвращать Украине ядерное оружие

Накануне мировые медиа заявляли, что Украина готова сама создать такое вооружение – МИД опровергало

Джейк Салливан (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Администрация Джо Байдена не рассматривает возвращение Украине ядерного оружия, сообщил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью ABC News.

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"Это не рассматривается. Нет. То, что мы делаем, это усиление различных конвенционных [неядерных] возможностей для Украины, чтобы они [украинцы] могли эффективно защищать себя и вести бой с россиянами, не ядерный потенциал", – заявил он.

Накануне несколько мировых медиа заявляли, что Украина планирует создать собственное ядерное оружие. Так, в октябре Министерство иностранных дел опровергало такие заявления немецкого таблоида Bild, а в ноябре украинская дипломатия отрицала подобное заявление уже британской газеты The Times.

В октябре президент Владимир Зеленский заявил, что членство в НАТО лучше, чем ядерное оружие.