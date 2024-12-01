Советник Байдена заявил, что США не планируют возвращать Украине ядерное оружие
Администрация Джо Байдена не рассматривает возвращение Украине ядерного оружия, сообщил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью ABC News.
"Это не рассматривается. Нет. То, что мы делаем, это усиление различных конвенционных [неядерных] возможностей для Украины, чтобы они [украинцы] могли эффективно защищать себя и вести бой с россиянами, не ядерный потенциал", – заявил он.
Накануне несколько мировых медиа заявляли, что Украина планирует создать собственное ядерное оружие. Так, в октябре Министерство иностранных дел опровергало такие заявления немецкого таблоида Bild, а в ноябре украинская дипломатия отрицала подобное заявление уже британской газеты The Times.
В октябре президент Владимир Зеленский заявил, что членство в НАТО лучше, чем ядерное оружие.
- Украина отдала собственное ядерное оружие в 1994 году после подписания Будапештского меморандума. Страна отказалась от третьего по размеру ядерного арсенала в мире, а вместо этого получила гарантии безопасности (в варианте на английском – "заверения о безопасности") от России, США и Великобритании насчет ее суверенитета и территориальной целостности.
- В 2014 году с оккупацией Крыма Россия нарушила этот документ, а США и Британия на помощь Украине не пришли.