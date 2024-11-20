США оголосили пакет військової допомоги Україні на $275 млн: повний список зброї

Пакет допомоги містить боєприпаси для HIMARS та артснаряди

HIMARS (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

У середу, 20 листопада, Сполучені Штати оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на $275 млн. Перелік озброєння опублікувала пресслужба Пентагону.

Цей пакет допомоги є 70-м траншем обладнання, яке США надасть Україні із запасів Міністерства оборони, починаючи із серпня 2021 року.

Він надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, зокрема боєприпаси для ракетних систем, артилерії та протитанкового озброєння.

До пакета орієнтовною вартістю $275 млн увійшли:

→ боєприпаси для HIMARS;

→ артилерійські снаряди 105 та 155 мм;

→ мінометні снаряди калібру 60 мм й 81 мм;

→ безпілотники;

→ ракети TOW;

→ протитанкові системи Javelin і AT-4;

→ стрілецька зброя та боєприпаси;

→ обладнання для підриву та боєприпаси;

→ хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;

→ запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

14 листопада Bloomberg повідомило, що Європа звертається з останнім закликом до адміністрації Байдена посилити підтримку України, щоб максимально зміцнити позицію Києва до закінчення його президентського терміну в січні.

20 листопада газета WP писала, що Байден схвалив надання Україні протипіхотних мін.