Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що в ньому
Німеччина передала Збройним Силам Україні черговий пакет допомоги, до якого увійшли боєприпаси, безпілотники різних типів, набої та інше озброєння. Про це повідомила пресслужба німецького уряду.
Новий пакет допомоги містить:
→ боєприпаси для БМП MARDER;
→ 47 машин із захистом від мін (MRAP);
→ радіолокаційну станцію TRML-4D;
→ чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 із запчастинами;
→ 41 000 артилерійських снарядів 155 мм;
→ 20 дронів-розвідників VECTOR із запчастинами;
→ 12 дронів-розвідників HORNET XR;
→ 100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
→ 120 дронів-розвідників SONGBIRD;
→ 60 дронів-розвідників Golden Eagle;
→ два дрони-розвідники VT-4 Ray;
→ дві мостоукладальні машини BIBER із запчастинами;
→ три танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами;
→ три плуги для розмінування;
→ вісім тактичних авіадесантних машин Caracal;
→ 20 захищених машин для прикордонної служби;
→ шість великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;
→ 8000 набоїв калібром 40-мм;
→ 100 000 гвинтівок HLR 338 та 314 000 набоїв до них;
→ 100 000 набоїв до стрілецької зброї;
→ джгути та шеврони.
- 13 листопада Зеленський заявив, що до кінця року Україна отримає від Німеччини ще одну систему ППО IRIS-T.
- 18 листопада стало відомо, що Німеччина готується передати Україні дрони-камікадзе, які відзначаються схожістю з далекобійними ракетами Taurus через свою високу ефективність і стійкість до РЕБ.