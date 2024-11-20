Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що в ньому

Німецька САУ (Фото: уряд Німеччини)

Німеччина передала Збройним Силам Україні черговий пакет допомоги, до якого увійшли боєприпаси, безпілотники різних типів, набої та інше озброєння. Про це повідомила пресслужба німецького уряду.

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Новий пакет допомоги містить:

→ боєприпаси для БМП MARDER;

→ 47 машин із захистом від мін (MRAP);

→ радіолокаційну станцію TRML-4D;

→ чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 із запчастинами;

→ 41 000 артилерійських снарядів 155 мм;

→ 20 дронів-розвідників VECTOR із запчастинами;

→ 12 дронів-розвідників HORNET XR;

→ 100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;

→ 120 дронів-розвідників SONGBIRD;

→ 60 дронів-розвідників Golden Eagle;

→ два дрони-розвідники VT-4 Ray;

→ дві мостоукладальні машини BIBER із запчастинами;

→ три танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами;

→ три плуги для розмінування;

→ вісім тактичних авіадесантних машин Caracal;

→ 20 захищених машин для прикордонної служби;

→ шість великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;

→ 8000 набоїв калібром 40-мм;

→ 100 000 гвинтівок HLR 338 та 314 000 набоїв до них;

→ 100 000 набоїв до стрілецької зброї;

→ джгути та шеврони.