AP: Пентагон оголосить про допомогу Україні на $275 млн до інавгурації Трампа

Пентагон (Фото: ЕРА)

Пентагон планує передати Україні зброю на суму щонайменше $275 млн до вступу на посаду новообраного президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Associated Press.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За даними видання, адміністрація президента Джо Байдена "поспішає зробити все можливе", щоб підтримати Україну у протистоянні російській агресії. Це зумовлено побоюваннями, що після інавгурації Трамп може змінити підхід до війни, зокрема вимагати швидкого її завершення, як він обіцяв під час передвиборчої кампанії, зазначає AP.

До нового пакета військової допомоги входять системи протиповітряної оборони, снаряди калібрів 155-мм і 105-мм, протитанкові комплекси Javelin, ракети для HIMARS та інші засоби.

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що відомство працює над оперативним постачанням необхідного обладнання.

"Ми зобов’язуємося використовувати всі повноваження, які нам надав Конгрес. Єдиний спосіб зробити це – переконатися, що наші полиці повністю заповнені та укомплектовані. Тому, оскільки наші полиці продовжують заповнюватися необхідним обладнанням і можливостями, ми беремо все і надсилаємо в Україну", – зазначила вона.