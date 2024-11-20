AP: Пентагон объявит о помощи Украине на $275 млн к инаугурации Трампа

Пентагон (Фото: ЕРА)

Пентагон планирует передать Украине оружие на сумму не менее $275 млн до вступления в должность новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, администрация президента Джо Байдена "спешит сделать все возможное", чтобы поддержать Украину в противостоянии российской агрессии. Это обусловлено опасениями, что после инаугурации Трамп может изменить подход к войне, в частности, требовать быстрого ее завершения, как он обещал во время предвыборной кампании, отмечает AP.

В новый пакет военной помощи включены системы противовоздушной обороны, снаряды калибров 155-мм и 105-мм, противотанковые комплексы Javelin, ракеты для HIMARS и другие средства.

Спикер Пентагона Сабрина Сингх заявила, что ведомство работает над оперативной поставкой необходимого оборудования.

"Мы обязуемся использовать все полномочия, которые нам предоставил Конгресс. Единственный способ сделать это – убедиться, что наши полки полностью заполнены и укомплектованы. Поэтому, поскольку наши полки продолжают заполняться необходимым оборудованием и возможностями, мы берем их и отправляем в Украину", – отметила она.