AP: Пентагон объявит о помощи Украине на $275 млн к инаугурации Трампа
Пентагон планирует передать Украине оружие на сумму не менее $275 млн до вступления в должность новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.
По данным издания, администрация президента Джо Байдена "спешит сделать все возможное", чтобы поддержать Украину в противостоянии российской агрессии. Это обусловлено опасениями, что после инаугурации Трамп может изменить подход к войне, в частности, требовать быстрого ее завершения, как он обещал во время предвыборной кампании, отмечает AP.
В новый пакет военной помощи включены системы противовоздушной обороны, снаряды калибров 155-мм и 105-мм, противотанковые комплексы Javelin, ракеты для HIMARS и другие средства.
Спикер Пентагона Сабрина Сингх заявила, что ведомство работает над оперативной поставкой необходимого оборудования.
"Мы обязуемся использовать все полномочия, которые нам предоставил Конгресс. Единственный способ сделать это – убедиться, что наши полки полностью заполнены и укомплектованы. Поэтому, поскольку наши полки продолжают заполняться необходимым оборудованием и возможностями, мы берем их и отправляем в Украину", – отметила она.
- Утром 20 ноября газета The Washington Post написала, что Байден через несколько дней после того, как отменил запрет на дальнобойные удары ракетами ATACMS по территории России, одобрил предоставление Украине противопехотных мин.