The Washington Post: Байден одобрил поставки Украине противопехотных мин
Президент США Джо Байден через несколько дней после того, как отменил запрет на дальнобойные удары ракетами ATACMS по территории России, одобрил предоставление Украине противопехотных мин. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
По словам собеседников журналистов, такое решение было обосновано "возможностью продвижения российских войск на востоке".
По информации источников, противопехотные мины планируют использовать исключительно на территории, которую США признают украинским.
Сообщается, что такой шаг идет вопреки политике администрации Байдена, которая в 2022 году решила существенно ограничить использование противопехотных мин, фактически запретив их применение вне Корейского полуострова.
Стоит отметить, что ранее Байден, будучи кандидатом в президенты, резко критиковал Дональда Трампа за отмену ограничений применения этих мин, называя такое решение опрометчивым.
- О том, что российские войска используют в Украине противопехотные мины, стало известно в конце марта 2022 года. Об этом сообщала правозащитная организация Human Rights Watch.
- 27 марта 2024 года ГСЧС сообщила, что кафиры дистанционно минируют украинскую землю шариковыми осколочными авиационными бомбами. Внешне они похожи на небольшой мячик серебристого цвета, поэтому могут привлекать детей.
- 3 октября Херсонская областная военная администрация сообщила, что захватчики начали по-новому маскировать противопехотные мины "Лепесток", делая их менее заметными.