The Washington Post: Байден одобрил поставки Украине противопехотных мин

По информации источников, противопехотные мины планируют использовать исключительно на территории, которую США признают на украинском

Джо Байден (Фото: ЕРА/Bonnie Cash)

Президент США Джо Байден через несколько дней после того, как отменил запрет на дальнобойные удары ракетами ATACMS по территории России, одобрил предоставление Украине противопехотных мин. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

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По словам собеседников журналистов, такое решение было обосновано "возможностью продвижения российских войск на востоке".

По информации источников, противопехотные мины планируют использовать исключительно на территории, которую США признают украинским.

Сообщается, что такой шаг идет вопреки политике администрации Байдена, которая в 2022 году решила существенно ограничить использование противопехотных мин, фактически запретив их применение вне Корейского полуострова.

Стоит отметить, что ранее Байден, будучи кандидатом в президенты, резко критиковал Дональда Трампа за отмену ограничений применения этих мин, называя такое решение опрометчивым.