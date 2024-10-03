Россияне начали по-новому маскировать мины "Лепесток" – фото
Российские захватчики начали по-новому маскировать противопехотные мины "Лепесток", делая их менее заметными. Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.
Оккупанты применяют новый способ маскировки противопехотных фугасных мин "Лепесток". Россияне обмазывают их клеем и обваливают в земле, пыли и листьях. Так что мины становятся менее заметными, их можно ошибочно воспринять за камни или мусор.
ОВА призвала граждан быть осторожными, не трогать незнакомые предметы, рассказывать детям о взрывных устройствах и опасности, которую они представляют.
"Если вы наткнулись на подозрительный предмет, не приближайтесь к нему и не прикасайтесь к находке. Немедленно отойдите как можно дальше и сообщите об опасной находке по номеру 101", – говорится в сообщении.
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