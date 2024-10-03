Росіяни почали по-новому маскувати міни "Лепесток" – фото

Міна "Лепесток" (Фото: ресурс окупантів)

Російські загарбники почали по-новому маскувати протипіхотні міни "Лепесток", роблячи їх менш помітними. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Окупанти застосовують новий спосіб маскування протипіхотних фугасних мін "Лепесток". Росіяни обмазують їх клеєм і обвалюють в ґрунті, пилюці та листі. Тож міни стають менш помітними, їх можна помилково сприйняти за каміння або сміття.

ОВА закликала громадян бути обережними, не торкатися незнайомих предметів, розповідати дітям про вибухові пристрої та небезпеку, яку вони становлять.

"Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, не наближайтеся до нього і не торкайтеся знахідки. Негайно відійдіть якомога далі й повідомте про небезпечну знахідку за номером 101", – йдеться у повідомленні.

Фото: Херсонська ОВА